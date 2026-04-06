Le Idf bombardano per sbaglio la casa di un leader cristiano libanese | uccisi lui la moglie e una donna Volevano colpire Hezbollah

Le Forze di difesa hanno effettuato un bombardamento che ha colpito accidentalmente una casa di un leader cristiano in Libano, provocando la morte sua, della moglie e di una donna presente. L’attacco era mirato a obiettivi di Hezbollah, ma ha causato la morte di un rappresentante di un partito cristiano rivale. Nessuna persona è stata ancora arrestata o incriminata in relazione all’incidente.

Puntavano ai leader di Hezbollah, ma hanno ucciso un esponente di spicco del Partito delle forze libanesi, gruppo cristiano avversario del Partito di Dio. Le Forze di Difesa israeliane hanno ammesso l’errore dopo il raid sull’abitazione di Pierre Mouawad nel quale sono morte, oltre a lui, anche sua moglie Flavia e un’altra donna. L’ Idf ha fatto la comunicazione parlando con la Bbc e ha espresso rincrescimento per le perdite di civili. L’omicidio è avvenuto nel corso di un raid contro un edificio residenziale ad Ain Saadeh, una cittadina in una zona collinare a maggioranza cristiana a est di Beirut, lontana dalle zone in cui Hezbollah è radicata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Le Idf bombardano per sbaglio la casa di un leader cristiano libanese: uccisi lui, la moglie e una donna. Volevano colpire Hezbollah Leggi anche: Iran, 7 giornalisti uccisi da inizio guerra. Per l’Idf l’ultimo è membro di Hezbollah, ma pubblica una foto falsificata. Un altro nel mirino Idf, ‘uccisi 15 miliziani di Hezbollah nel sud del Libano’Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno reso noto di aver eliminato 15 combattenti di Hezbollah durante un’operazione condotta nel sud del Libano.