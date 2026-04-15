Identità Milano 2026 ecco il programma

È stato annunciato il programma di Identità Milano 2026, il principale congresso dedicato alla gastronomia che si terrà nella città. L’evento prevede una serie di incontri, degustazioni e workshop dedicati ai temi legati alla cultura culinaria locale e internazionale. La manifestazione si svolgerà nel corso di diversi giorni e coinvolgerà chef, esperti e appassionati provenienti da vari paesi. Sono stati resi noti i dettagli delle attività previste e delle location coinvolte.

È stato reso noto il programma di Identità Milano 2026, il più importante congresso gastronomico italiano, che si svolgerà quest’anno eccezionalmente dal 7 al 9 giugno – e non nella solita collocazione a febbraio a causa della coincidenza con i Giochi Olimpici – ma sempre all’Allianz MiCo North Wing. E come ogni anno la kermesse ideata da Paolo Marchi e Claudio Ceroni mette in fila chef, maître, pasticcieri, bartender e protagonisti dell’hôtellerie internazionale, ma soprattutto prova a interrogarsi su dove stia andando il settore. Il titolo scelto per l’edizione 2026, “ Identità Future: la libertà di pensare ”, suona come una dichiarazione d’intenti.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Identità Milano 2026, ecco il programma RIEMPIAMO CAMERA DI CRISTIANO CON 10.000 FOTO DI VIOLA! *ti vuoi fidanzare con me* Milano Cortina: gli azzurri in gara oggi. Ecco il programmaAGI - Una giornata storica per l’Italia ai Giochi invernali: sei medaglie conquistate in un solo giorno, un risultato mai raggiunto prima nella... Domenica la Primavera a Roma, lunedì il derby di Milano: ecco il programma completo del Settore GiovanileTornano in campo i giovani rossoneri in un weekend (lungo) che si preannuncia intenso con diverse gare da tenere d'occhio.