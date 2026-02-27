Domenica la Primavera a Roma lunedì il derby di Milano | ecco il programma completo del Settore Giovanile

Domenica a Roma si svolge un evento legato alla Primavera, mentre il giorno successivo si gioca il derby di Milano. Il Settore Giovanile del Milan prevede un fine settimana intenso, con numerose partite che coinvolgono le squadre giovanili. Le sfide rappresentano un banco di prova importante per i giovani calciatori del club.

Tornano in campo i giovani rossoneri in un weekend (lungo) che si preannuncia intenso con diverse gare da tenere d'occhio. Spicca la Primavera maschile di Renna che sarà impegnata a Roma e, soprattutto, l'Under 18 che lunedì ospiterà l'Inter per il derby di Milano. Ecco, di seguito, il programma completo del weekend rossonero. (fonte acmilan.com) - Fine settimana lungo per le squadre del Settore Giovanile rossonero, dal momento che l'impegno di cartello è quello dell'Under 18 che lunedì pomeriggio giocherà il Derby alla PUMA House of Football. Prima di questo appuntamento vi saranno un sabato particolarmente incentrato sulle Under più piccole (in campo, però, anche l'Under 17 femminile) e una domenica in cui sono diversi gli appuntamenti da segnare in agenda. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

