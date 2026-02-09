Milano Cortina | gli azzurri in gara oggi Ecco il programma

Questa mattina gli atleti italiani sono scesi in pista a Milano Cortina, dando il massimo per conquistare medaglie. Sono sei quelle ottenute in un solo giorno, un record assoluto per l’Italia ai Giochi invernali. La giornata si conferma memorabile e segna un passo importante per lo sport italiano.

AGI - Una giornata storica per l'Italia ai Giochi invernali: sei medaglie conquistate in un solo giorno, un risultato mai raggiunto prima nella storia olimpica azzurra. Milano-Cortina 2026 entra così negli annali grazie all' argento del biathlon a squadre, firmato da Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi. Il bottino azzurro sale rapidamente: n ove podi complessivi in appena due giorni di competizioni, dopo l' oro di Francesca Lollobrigida nel pattinaggio di velocità, l' argento di Giovanni Franzoni nello sci alpino e il bronzo di Dominik Paris, sempre tra i pali larghi.

