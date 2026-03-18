Accoltella il compagno della madre In carcere un ragazzo di 24 anni L’uomo resta in gravi condizioni

Una lite familiare si è trasformata in un’aggressione a coltellate nelle scorse sere, quando un ragazzo di 24 anni ha ferito il convivente della madre, un uomo di 53 anni. I carabinieri hanno arrestato il giovane con l’accusa di tentato omicidio, e l’uomo rimane in gravi condizioni. La vicenda si è svolta in un contesto domestico.

Una lite familiare è degenerata nelle scorse sere in un’ aggressione a coltellate: un giovane di 24 anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio, per aver colpito il convivente della madre, un uomo di 53 anni. L’allarme è scattato nella tarda serata di venerdì, quando diverse chiamate al numero unico di emergenza 112 hanno segnalato una discussione particolarmente accesa in un complesso residenziale. Le urla provenienti da un’abitazione hanno allarmato i vicini, che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenute in pochi minuti le pattuglie dei carabinieri di Mornago e Sesto Calende. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Accoltella il compagno della madre. In carcere un ragazzo di 24 anni. L’uomo resta in gravi condizioni Articoli correlati Picchia la madre e cerca di accoltellare il suo compagno: ragazzo in carcereUn’escalation di violenza domestica culminata in minacce di morte, botte e un tentativo di accoltellamento. Leggi anche: Ragazzo di 16 anni investito e scaraventato nel fosso: è in gravi condizioni all'ospedale Bufalini Una selezione di notizie su Accoltella il compagno della madre In... Temi più discussi: Varese, accoltella il compagno della madre: arrestato per tentato omicidio; Casale L.: Accoltella il compagno della madre, arrestato; Accoltella il compagno della madre. In carcere un ragazzo di 24 anni. L’uomo resta in gravi condizioni; Tentato omicidio a Casale Litta, accoltella il compagno della madre. Varese, accoltella il compagno della madre dopo una lite: 24enne arrestato per tentato omicidioTragedia sfiorata a Casale Litta, nel Varesotto, dove un 24enne ha aggredito il compagno della madre dopo una violenta lite. Determinante l'intervento dei carabinieri, allertati da diversi residenti: ... tag24.it Varese, accoltella il compagno della madre: arrestato per tentato omicidioUn italiano di 24 anni è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Gallarate (Varese) con l'accusa di tentato omicidio. Secondo quanto ricostruito, ha accoltellato il compagno della madre. L' ... msn.com Tragedia sfiorata a Marigliano. Lite tra ragazzi degenerata in un accoltellamento. Pronto l’intervento della polizia Municipale che ha permesso di soccorrere la vittima, un 15enne, ferito al collo e identificare l’aggressore un 17enne residente a Cicciano. https:// - facebook.com facebook Varese, accoltella il compagno della madre: arrestato per tentato omicidio #varese x.com