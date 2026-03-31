Narges Mohammadi, premio Nobel per la pace iraniana, si trova nel carcere di Zanjan, nel nordovest del paese, dove si trova in condizioni considerate gravi dalla famiglia. La donna, arrestata e detenuta, è stata visitata dai suoi avvocati il 29 marzo, durante la quale hanno riferito che la sua presenza appariva molto indebolita rispetto al passato.

La donna che gli avvocati si sono trovati di fronte il 29 marzo «quasi non sembrava» Narges Mohammadi, l’indomita Nobel per la pace iraniana detenuta nel carcere di Zanjan Prison, nel nordovest dell’ Iran. L’attivista è rinchiusa da 109 giorni, dopo quello che i suoi legali definiscono un arresto violento che le avrebbe lasciato ferite sul corpo e sulla testa. Il 24 marzo la dissidente avrebbe avuto un grave malore, con «molta probabilità un infarto », secondo la diagnosi indicata anche dal medico responsabile delle detenute nel penitenziario. «Sta molto male, ci sono rischi per la sua vita», racconta a la Repubblica una collaboratrice dell’attivista che, per motivi di sicurezza, preferisce restare anonima. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Il premio nobel Mohammadi in carcere in gravi condizioni: l’allarme della famiglia

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