Ianez | Cattivi praticanti il mio primo album schierato dalla parte delle pedine sacrificabili

È disponibile da pochi giorni su tutte le piattaforme digitali il primo album in studio del cantautore abruzzese, intitolato “Cattivi praticanti”. L’album include anche un videoclip della traccia che porta lo stesso nome, realizzato e ideato dall’artista. Questo lavoro rappresenta l’esordio ufficiale del musicista nel mondo discografico.

È in uscita su tutte le piattaforme digitali il primo lavoro in studio del cantautore abruzzese, accompagnato dal videoclip della title track ideato e realizzato dallo stesso artista In questi giorni esce ‘ Cattivi praticanti’, il primo album del cantautore abruzzese Ianez. Un disco che si configura come una mappa delle fratture sociali, politiche ed emotive del presente, osservate con uno sguardo lucido e disincantato. In contemporanea è disponibile anche il videoclip della title track, che racconta il cortocircuito tra lavoro, identità e consumo. Prodotto e masterizzato da Satellite Rec di Fabio Tumini, il progetto si muove in un territorio ibrido, dove cantautorato, elettronica, rock e spoken word convivono in equilibrio.🔗 Leggi su Funweek.it

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Si parla di: Ianez pubblica l'album Cattivi Praticanti; Trasporto pubblico attivo tranne che verso la Marina.

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