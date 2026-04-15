Ianeselli | L' apertura della libreria Feltrinelli a Trento è due volte una bella notizia

Il sindaco di Trento ha annunciato sui social media che la libreria Feltrinelli aprirà il 19 maggio in piazza Santa Maria Maggiore al 25. Ha espresso entusiasmo per l’arrivo dell’attività, ringraziando l’azienda per aver scelto la città. La notizia è stata accolta con favore da parte della comunità locale, che attende l’apertura del nuovo punto vendita. La data dell’inaugurazione è stata comunicata ufficialmente dal Comune.

“Benvenuta Feltrinelli! Grazie per aver scelto Trento”. È con queste parole che il sindaco Franco Ianeselli ha commentato sui suoi canali social la notizia dell’imminente apertura (la data fissata è il 19 maggio) della libreria Feltrinelli in piazza Santa Maria Maggiore al 25.“Due volte una bella.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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