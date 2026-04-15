Ia Esposti San Raffaele Milano | Supporto per dare prestazioni sanitarie migliori riducendo spesa

Un esperto ha riferito che, rispetto ai progressi in settori come la tecnologia e i telefoni cellulari, che negli ultimi quarant’anni hanno più che raddoppiato la produttività, il settore sanitario ha registrato solo un incremento del 6%. La dichiarazione è stata fatta durante un evento presso l’ospedale San Raffaele di Milano, dove si discute di strategie per migliorare le prestazioni sanitarie riducendo i costi.

Roma, 15 apr. (Adnkronos Salute) - "Rispetto al mondo della tecnologia o dei cellulari, che negli ultimi quarant'anni hanno più che duplicato la produttività, la sanità ha segnato, nello stesso tempo, solo un aumento del 6%. Significa che non si è mai veramente messa al passo con i tempi, non ha mai sfruttato le tecnologie per riuscire a dare ai cittadini delle prestazioni sanitarie migliori riducendo la spesa. Si è sempre solo aumentata la spesa. L'intelligenza artificiale diventa un supporto a tutti i professionisti sanitari, ma anche a chi fa programmazione, a chi fa gestione dei budget, a chi fornisce prestazioni sanitarie, per controllare e ottimizzare, lungo tutti i passi del percorso, quello che viene restituito al cittadino".🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ia, Esposti (San Raffaele Milano): "Supporto per dare prestazioni sanitarie migliori riducendo spesa" Notizie correlate Ia, Esposti (Gsd): “Supporto per dare prestazioni sanitarie migliori riducendo spesa”(Adnkronos) – "Rispetto al mondo della tecnologia o dei cellulari, che negli ultimi quarant'anni hanno più che duplicato la produttività, la sanità... Milano, incendio in un deposito davanti all'ospedale San RaffaeleUn incendio è divampato alle 14:30 di sabato 11 aprile presso una struttura dell'Amsa in via Olgettina, a Milano, vicino all'ospedale San Raffaele. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: La Roche-Posay presenta Buoni Sole; Ia, Esposti (Gsd): Supporto per dare prestazioni sanitarie migliori riducendo spesa -. Ia, Esposti (San Raffaele Milano): Supporto per dare prestazioni sanitarie migliori riducendo spesaRoma, 15 apr. (Adnkronos Salute) - Rispetto al mondo della tecnologia o dei cellulari, che negli ultimi quarant'anni hanno più che duplicato la produttività, la sanità ha segnato, nello stesso tempo, ... iltempo.it San Raffaele, sciopero dei lavoratori: «Liste d'attesa lunghe e personale in fuga, serve un rilancio dell'ospedale»Una giornata di sciopero all'ospedale San Raffaele di Milano (Gruppo San Donato) per chiedere stipendi e condizioni di lavoro migliori, più tutele nell'igiene e nella pulizia e, in generale, un ... milano.corriere.it Con il neurologo dell’Ospedale San Raffaele di Milano-Gruppo San Donato scopriamo gli errori più comuni che peggiorano il nostro riposo e i consigli per ripristinare il ritmo sonno-veglia facebook