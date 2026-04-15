Ia Esposti Gsd | Supporto per dare prestazioni sanitarie migliori riducendo spesa

Un rappresentante di una grande organizzazione sanitaria ha affermato che l’obiettivo è migliorare le prestazioni sanitarie riducendo i costi. Ha sottolineato che, mentre la produttività del settore tecnologico e dei telefonini è più che raddoppiata negli ultimi quarant’anni, quella della sanità è aumentata solo del 6%. La dichiarazione si inserisce in un dibattito più ampio sulle sfide di efficienza e sostenibilità del sistema sanitario.

(Adnkronos) – "Rispetto al mondo della tecnologia o dei cellulari, che negli ultimi quarant'anni hanno più che duplicato la produttività, la sanità ha segnato, nello stesso tempo, solo un aumento del 6%. Significa che non si è mai veramente messa al passo con i tempi, non ha mai sfruttato le tecnologie per riuscire a dare. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Con Poste Italiane è possibile prenotare prestazioni sanitarie Cup in CalabriaGrazie all’accordo tra la Regione Calabria e l’azienda Zoro è nato il servizio Prenotazioni Prestazioni Sanitarie Cup Calabria. Insieme per la salute: prestazioni sanitarie scontate alla Pubblica Assistenza di Pontedera e MontopoliL'accordo siglato tra Unicoop Firenze e la rete della Pubblica Assistenza trova due sbocchi sul territorio provinciale pisano Nuovi servizi per la...