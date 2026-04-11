Milano incendio in un deposito davanti all' ospedale San Raffaele

Sabato 11 aprile alle 14:30, si è verificato un incendio in un deposito dell'Amsa situato in via Olgettina, a Milano, nelle vicinanze dell'ospedale San Raffaele. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non si registrano al momento danni a persone né altre conseguenze rilevanti. La causa dell’incendio è ancora in fase di accertamento.

Un incendio è divampato alle 14:30 di sabato 11 aprile presso una struttura dell'Amsa in via Olgettina, a Milano, vicino all'ospedale San Raffaele. Non ci sono feriti. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento. La situazione è sotto controllo, ma l'episodio ha attirato l’attenzione dei residenti della zona e degli operatori del servizio ambientale cittadino.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Milano, incendio in un deposito davanti all'ospedale San Raffaele Leggi anche: Firenze, incendio nel deposito Alia di San Donnino: in fiamme anche la copertura All’ospedale San Raffaele ci sono ancora tensioni tra sindacati e direzione sanitariaUn confronto davanti al prefetto di Milano: da una parte i sindacati, dall’altra la direzione sanitaria del San Raffaele. Milano, incendio all’ospedale Sacco. Evacuati i pazineti