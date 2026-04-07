Da qualche tempo, in Calabria, è possibile prenotare prestazioni sanitarie Cup attraverso Poste Italiane. Questa novità deriva da un accordo tra la Regione e l’azienda Zoro, che ha portato alla creazione del servizio di prenotazione. La piattaforma permette di fissare appuntamenti per visite e esami senza dover ricorrere a modalità tradizionali. La novità si inserisce nelle iniziative di digitalizzazione del sistema sanitario regionale.

Grazie all’accordo tra la Regione Calabria e l’azienda Zoro è nato il servizio Prenotazioni Prestazioni Sanitarie Cup Calabria. Si tratta di un progetto che ha l’obiettivo di rendere più semplice la prenotazione delle prestazioni sanitarie. Inoltre, è una novità molto importante soprattutto per i piccoli comuni e le aree interne, dove l’accesso ai servizi sanitari è più complicato. Ecco, dunque, come funziona e quanto costa la nuova proposta offerta da Poste Italiane. Prenotazione visite mediche con Poste Italiane. La Calabria è la prima regione in Italia ad aver avviato un servizio di prenotazione di visite ed esami medici direttamente presso gli uffici postali. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Con Poste Italiane è possibile prenotare prestazioni sanitarie Cup in Calabria

Negli uffici postali del Reggino è possibile anche prenotare le prestazioni sanitarie: ecco doveÈ stato avviato in via sperimentale il servizio di prenotazione delle prestazioni sanitarie in cinque uffici postali della provincia di Reggio...

Poste Italiane, a Bergamo è possibile richiedere online i documenti per l’Isee 2026Potranno farlo i titolari di un conto corrente BancoPosta, di un libretto di risparmio postale o di carte prepagate Postepay Per i cittadini della...

Temi più discussi: Truffa con lo Spid di Poste Italiane, l’email è perfetta ma falsa: come riconoscerla; Addio SPID gratuito: PosteID diventa a pagamento, 6 euro all’anno dal secondo anno. Quali sono le alternative gratuite?; Poste Italiane, da maggio 2026 addio a Posta1 e prioritaria; Poste, cosa c'è dietro la scalata a Tim: la dipendenza tecnologica italiana, il primo super gruppo in Europa.

Truffa con lo Spid di Poste Italiane, l’email è perfetta ma falsa: come riconoscerlaEmail truffa sullo SPID di Poste Italiane: sembra autentica ma ruba dati. Ecco i segnali per riconoscerla e proteggerti subito ... quifinanza.it

Poste Italiane Spid, allarme truffa via email: segnali chiave per riconoscere il messaggio falsoSpid Poste Italiane sospeso: come funziona la nuova truffa via email Una finta email di Poste Italiane con oggetto Il tuo Spid è stato sospeso: riatt ... assodigitale.it

Poste Italiane. . Solidarietà ed economia circolare: Valori Ritrovati è il progetto di Poste Italiane che dona una seconda vita ai pacchi anonimi e abbandonati, a fini benefici. Le telecamere del TG Poste sono andate a Torre del Greco, dove tantissimi giocattoli a - facebook.com facebook

Con il progetto di facilitazione digitale promosso da Poste Italiane, Regione Lombardia e Aria Spa, in 400 uffici postali sono state allestite aule che accolgono i cittadini formandoli all’uso degli strumenti digitali e offrendo pacchetti didattici gratuiti. tgposte.p x.com