Insieme per la salute | prestazioni sanitarie scontate alla Pubblica Assistenza di Pontedera e Montopoli

Lunedì si è tenuto un incontro alla sala soci del Coop per annunciare le nuove prestazioni sanitarie scontate offerte dalla Pubblica Assistenza di Pontedera e Montopoli. I rappresentanti hanno spiegato che ora i soci Unicoop Firenze possono accedere a servizi di salute a prezzi più bassi, un vantaggio che interessa molte persone della zona. La presentazione ha messo in evidenza come queste novità possano migliorare l’accesso alle cure e aiutare chi ha bisogno di assistenza sanitaria senza spendere troppo.

L'accordo siglato tra Unicoop Firenze e la rete della Pubblica Assistenza trova due sbocchi sul territorio provinciale pisano Nuovi servizi per la salute e nuovi vantaggi per i soci Unicoop Firenze sul fronte della salute: queste le novità presentate lunedì 2 febbraio nell’incontro che si è tenuto presso la sala soci del Coop.fi di Pontedera, alla presenza di Mattia Belli, assessore ai lavori pubblici e alla protezione civile del Comune di Pontedera, Carla Cocilova, vicensindaca e assessora al sociale del Comune di Pontedera, Claudio Vanni, responsabile relazioni esterne di Unicoop Firenze, Massimo Pinori, presidente della sezione soci Coop Valdera, Mario Pacinotti presidente Fondazione PAS, Grazia Marchetti presidente Pubblica Assistenza Pontedera e Alessandro Betti, consigliere Anpas Toscana e presidente P.🔗 Leggi su Pisatoday.it

