IA e valore umano | la sfida di Van Peteghem a Bergamo Next Level

Durante la sesta edizione di Bergamo Next Level, in programma dal 15 al 17 aprile, si discuterà del rapporto tra intelligenza artificiale e valore umano. L’evento universitario si svolge a Bergamo e prevede incontri e interventi dedicati a come le tecnologie digitali possano influenzare le realtà locali. La manifestazione coinvolge studenti, docenti e professionisti provenienti da diversi settori.

L’intelligenza artificiale si appresta a connettersi con le realtà locali durante la sesta edizione di Bergamo Next Level, l’evento universitario che si svolge dal 15 al 17 aprile. Mercoledì 15 aprile, alle ore 18, l’Aula Magna dell’ateneo — situata presso l’ex monastero di Sant’Agostino — ospiterà il talk di Van Peteghem. Il pioniere belga dell’IA, autore del volume Digital Transformation e co-fondatore della società di consulenza Scopernia, interverrà per illustrare come la tecnologia possa integrare i valori umani anziché annullarli. Il valore della dimensione umana contro la velocità algoritmica. La riflessione proposta da Van Peteghem punta dritto al cuore del dilemma tecnologico moderno: come evitare che l’efficienza estrema si trasformi in pura mediocrità.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - IA e valore umano: la sfida di Van Peteghem a Bergamo Next Level Notizie correlate Leggi anche: L’intelligenza artificiale ci renderà disoccupati? Prova a rispondere Dado Van Peteghem, ospite di «Bergamo Next Level» Dado Van Peteghem ospite in università: “IA e innovazione digitale, Bergamo può fare la differenza”Il suo nome è forse il più intrigante nella fitta lista di ospiti della 6ª edizione di Bergamo Next Level, la tre giorni di talk e conferenze...