L’intelligenza artificiale ci renderà disoccupati? Prova a rispondere Dado Van Peteghem ospite di Bergamo Next Level

Mercoledì 15 aprile si apre la rassegna dedicata all’innovazione e ai rapporti tra l’Università di Bergamo e il territorio. Tra gli argomenti trattati ci sarà anche il ruolo dell’intelligenza artificiale e il suo impatto sul mercato del lavoro. Dado Van Peteghem, ospite dell’evento, discuterà di come le nuove tecnologie possano influenzare le professioni e le occupazioni future. La manifestazione proseguirà per diversi giorni con incontri e approfondimenti.

Intervista. Prende il via mercoledì 15 aprile la rassegna sull’innovazione i legami tra ateneo e territorio dell’Università di Bergamo. Tra gli ospiti spicca l’esperto di innovazione Con «Bergamo Next Level», la nostra città diventa l’«officina del futuro». La tre giorni promossa dall’Università di Bergamo, che quest’anno giunge alla sua sesta edizione, si pone un obiettivo ambizioso: l’ateneo punta a trasformarsi in uno spazio di confronto tra saperi e territorio, favorendo il dialogo tra ricerca, istituzioni, imprese e cittadini. Il titolo della nuova edizione della manifestazione, «Officine del Futuro. Connessioni e sinergie di...🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - L’intelligenza artificiale ci renderà disoccupati? Prova a rispondere Dado Van Peteghem, ospite di «Bergamo Next Level» Fast News Platform, focus su scuola e intelligenza artificiale: ospite Leonardo DuranteOspite d’eccezione della puntata è stato il professor Leonardo Durante, docente e divulgatore scientifico, tra i migliori 50 insegnanti al mondo nel... L'intelligenza artificiale ci aiuta a fare meglio o ci rende più distratti?All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. Argomenti più discussi: Bergamo Next Level, Università di Bergamo apre le sue Officine; Bergamo Next Level: tre giorni tra innovazione, ricerca e territorio; Bergamo Next Level 2026, UniBg si apre alle scuole con la Kids University. Tra le novità le benemerenze di ateneo. Scoppia il caso all’Azzano Calcio dopo un post social di un genitore: “Mostruoso far pagare l’ingresso”. Il dg Di Palma fa chiarezza: “Abbiamo professionisti che lavorano con i giovani, dobbiamo essere sostenibili, altrimenti le società saltano per aria” - facebook.com facebook