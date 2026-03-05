Cascina premiata per la riduzione del rifiuto urbano residuo | è tra i Comuni più virtuosi in Toscana

Durante la Conferenza regionale toscana su 'Rifiuti ed Economia Circolare', il Comune di Cascina è stato premiato per i risultati ottenuti nella riduzione del rifiuto urbano residuo. La premiazione riconosce l'impegno del Comune nel limitare i rifiuti prodotti e lo inserisce tra i Comuni più virtuosi della Toscana in questo settore.

La produzione pro capite per abitante è pari a circa 95 kg, dato che colloca Cascina tra i 39 Comuni in Toscana che si mantengono sotto la soglia dei 100 kg annui Il Comune di Cascina è stato premiato durante la Conferenza regionale toscana su 'Rifiuti ed Economia Circolare' per gli importanti risultati raggiunti nella riduzione del rifiuto urbano residuo. Nel 2024, infatti, Cascina ha fatto registrare una produzione pro capite di rifiuto urbano residuo (RUR) pari a 95,6 kg per abitante, un dato che colloca il Comune tra i 39 in Toscana (su un totale di 273) che si mantengono sotto la soglia dei 100 kg annui.

