Farmaci digitali | l’Europa punta sui modelli virtuali per i test

L’Agenzia europea dei medicinali ha avviato una consultazione pubblica riguardante i farmaci digitali. L’obiettivo è di rivedere i protocolli di ricerca farmaceutica, considerando l’uso di modelli virtuali per i test. La proposta prevede di ridurre l’impiego di soggetti animali durante le sperimentazioni. La consultazione rimarrà aperta a commenti e osservazioni da parte di stakeholder e cittadini.

L’Agenzia europea dei medicinali ha dato il via a una consultazione pubblica che punta a trasformare radicalmente i protocolli di ricerca farmaceutica, introducendo la possibilità di limitare l’impiego di soggetti animali nei test. La proposta mira a sostituire gradualmente le sperimentazioni su esseri viventi con l’utilizzo di modelli virtuali, capaci di garantire i necessari standard di sicurezza ed efficacia attraverso l’analisi di dati preesistenti. Dalla sperimentazione biologica alla precisione dei modelli digitali. Il passaggio verso nuovi paradigmi scientifici si basa sulla creazione di gruppi di controllo digitali. Invece di ricorrere esclusivamente a cavie in carne e ossa, la strategia prevede l’impiego di modelli statistici avanzati, costruiti elaborando le informazioni raccolte nel corso del tempo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Farmaci digitali: l’Europa punta sui modelli virtuali per i test Geely punta agli impianti Ford in Europa per costruire modelli destinati all’UEFord e Geely sarebbero in fase avanzata di colloqui per una possibile collaborazione produttiva in Europa, come riporta la testata specializzata... L’Italia paga ancora in contanti, è 21a in Europa sui pagamenti digitaliI pagamenti digitali continuano a crescere in Italia, ma il contante rimane ancora molto utilizzato rispetto ad altri Paesi europei. Temi più discussi: Dai dati alle decisioni: il nuovo database Oms Europa per rafforzare i sistemi sanitari; Generative Ai nelle life sciences: a che punto siamo, tra sperimentazione e valore concreto?; Legislazione farmaceutica: le proposte di Farmindustria; Servier, l’aderenza terapeutica come leva per innovazione e sostenibilità della sanità pubblica. Farmacie. Dal Pgeu un documento per una nuova visione della farmacia di comunità in EuropaPer l’associazione dei farmacisti europei la rete delle farmacie di comunità non è solo una risorsa sanitaria, ma un pilastro della resilienza del sistema. Per il Pgeu occorre liberare il pieno ... quotidianosanita.it Commissione Ue: l’Europa ha urgente bisogno di sistemi sanitari innovativi. Prevenzione, accesso ai farmaci, digitalizzazioneL’Europa ha urgente bisogno di sistemi sanitari innovativi e resilienti per migliorare l’assistenza sanitaria e aumentare la competitività: è quanto emerge dal nuovo rapporto pubblicato nella ... agensir.it È tempo di scelte! : all’Insubria Sabato 11 aprile a Varese e a Como Al debutto Farmacia e Tecniche digitali per l’ambiente e le costruzioni. L'articolo de Il Giorno https://www.ilgiorno.it/varese/cronaca/e-temp - facebook.com facebook