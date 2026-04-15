IA e sanità la svolta è già qui | Humanitas innova gli USA fanno discutere

L'intelligenza artificiale sta entrando in modo concreto nel settore sanitario, lasciando da parte le promesse per diventare parte integrante delle strutture mediche più evolute. Recentemente, un grande centro di ricerca ha annunciato l'adozione di tecnologie di IA per migliorare diagnosi e trattamenti, mentre negli Stati Uniti sono emerse discussioni sulle implicazioni di questa innovazione. La presenza dell'IA nella sanità si sta consolidando come una realtà concreta.

L’ intelligenza artificiale in medicina non è più una promessa, ma una componente sempre più integrata nei sistemi sanitari avanzati. Dalla diagnostica per immagini alla gestione dei dati clinici, l’IA sta ridefinendo tempi, processi e priorità, con un obiettivo chiaro: restituire centralità al paziente alleggerendo al contempo il carico amministrativo dei professionisti. In questo scenario si inserisce l’esperienza dell’ IRCCS Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, che ha avviato una collaborazione con Tandem Health introducendo un sistema avanzato di trascrizione automatica basato su IA nella pratica clinica quotidiana. Si tratta di una delle prime implementazioni strutturate in Europa, destinata inizialmente a nove Unità Operative.🔗 Leggi su Panorama.it

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