Sanremo 2026 e l’esperimento con l’IA | le papere in diretta che fanno discutere

Nel corso della prima puntata del festival, è andato in onda uno strano momento con protagoniste delle papere, realizzato attraverso l'uso dell'intelligenza artificiale L'effetto è stato pensato per trasformare il pubblico in platea e poi lo stesso Carlo Conti in papere e anatroccoli, in linea con il tono giocoso della canzone. Il momento in cui la regia ha trasformato pubblico e conduttore in papere digitali è stato pensato come un effetto di intelligenza artificiale legato alla canzone Papaveri e Papere. L'idea, sponsorizzata da TIM come una sorta di "suggestione visiva" legata alla storia della musica italiana, era di dare divertimento e originalità allo spettacolo. Tuttavia, l'effetto è apparso "allucinatorio" e antiquato, tanto da ricordare ciò che si vedeva tre anni fa con tool amatoriali. In aggiunta, sui social e tra gli spettatori molti hanno trovato la scelta strana o cringe, sostenendo che l'uso dell'IA in quel modo non fosse affatto necessario o adeguato allo stile e alla tradizione del Festival, contribuendo così alla discussione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Sanremo 2026: ecco quali canzoni fanno già discutere (e quelle che emozionano)Il conto alla rovescia per Sanremo 2026 è partito.

Carlo Conti interviene su Stefano De Martino: le parole su Sanremo fanno discutereCarlo Conti rompe il silenzio su Stefano De Martino e Sanremo.

Temi più discussi: Sanremo 2026, la scaletta della prima serata; Sanremo 2026, la conferenza stampa: anticipazioni sul Festival; Sanremo 2026 al via. La prima classifica provvisoria: Arisa, Fulminacci, Brancale, Ditonellapiaga, Fedez-Masini; Sanremo 2026, la prima serata in diretta | All'1.30, i primi 5 classificati (secondo la sala stampa) in ordine casuale: Arisa, Fulminacci, Serena Brancale, Ditonellapiaga, Fedez e Masini. Mercoledì entra in gioco il televoto.

Sanremo 2026, ascolti tv prima serata: che delusione, calo brusco, Carlo Conti stavolta fa flop!Quanto ha fatto la prima puntata del Festival di Sanremo 2026 in termini di ascolti tv? Scopriamolo subito: ecco i dati auditel. donnapop.it

Sanremo 2026, gli omaggi a Baudo e Vessicchio, il ritorno di Tiziano Ferro e il refuso sul Referendum del ’46: cosa è successo nella prima serata – Foto e videoIl racconto della prima serata della 76esima edizione della kermesse canora: i big in gara, le canzoni e gli ospiti ... open.online

Da qualche parte, mentre l’Italia ascolta Sanremo, qualcuno lo fa ascoltare alle bufale. Succede a Capua. In stalla. Non per spettacolo, ma per osservare se la musica può incidere su calma, comportamento e produzione di latte. Un esperimento controllato, sil - facebook.com facebook