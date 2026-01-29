Il conto alla rovescia per Sanremo 2026 è partito. Dal 24 al 28 febbraio, il Teatro Ariston aprirà le sue porte per la 76ª edizione del festival. Carlo Conti torna a condurre, ma questa sarà la sua ultima volta. Le canzoni in gara già fanno discutere, alcune dividono il pubblico, altre invece entusiasmano. L’attesa cresce giorno dopo giorno, mentre si avvicina il momento di scoprire quali brani saliranno sul palco e quali emozioni porteranno con sé.

Il conto alla rovescia per Sanremo 2026 è ufficialmente iniziato. Dal 24 al 28 febbraio, il Teatro Ariston ospiterà la 76ª edizione del Festival, sotto la conduzione e direzione artistica di Carlo Conti, per la sua ultima volta alla guida. Tra le 30 canzoni in gara spiccano ballad romantiche, brani urban, sonorità internazionali e produzioni curate, pensate per un pubblico eterogeneo. L’anteprima ha già lasciato emergere emozioni, nostalgia e introspezione, ma anche qualche sorpresa inattesa: nuovi artisti promettenti, duetti memorabili e messaggi personali che raccontano amori, riflessioni intime e persino temi sociali. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Sanremo 2026: ecco quali canzoni fanno già discutere (e quelle che emozionano)

Elettra Lamborghini e Tredici Pietro sono tra gli artisti annunciati per Sanremo 2026.

