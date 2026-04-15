I VELENI DELL’ANDATA Frecciatina di Rowe Posta il gol annullato

Durante una giornata di relax a Firenze, un calciatore ha condiviso sui social un’immagine del tramonto appenninico durante una sosta in autostrada. Nel post, ha anche pubblicato il gol che gli è stato successivamente annullato durante una partita recente, accompagnandolo con una frecciatina rivolta a un avversario. La pubblicazione ha attirato l’attenzione dei tifosi, suscitando discussioni tra gli appassionati.

Una giornata di relax a Firenze, con tanto di stop nell’area di sosta in autostrada giusto per immortalare il tramonto appenninico in un tratto della Direttissima. Un’evasione di poche ore che Rowe ha voluto condividere sul suo profilo Instagram: un carosello di 14 foto dove l’inglese si mostra comodo, con l’occhiale scuro, all’interno di una cabina della ruota panoramica che offre una visione privilegiata della città del Michelangelo. Ma non solo. Nel suo collage virtuale social c’è anche tanto Bologna, il Dall’Ara, un selfie con De Silvestri e le sue scorribande contro l’Aston Villa. E poi sì, ultimo ma non per importanza, anche il fermo...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I VELENI DELL’ANDATA. Frecciatina di Rowe. Posta il gol annullato Open VAR inchioda Chiffi sul gol annullato a Gutierrez: “Errore di campo, annullato troppo in fretta”In TV fanno ascoltare l'audio del dialogo tra l'arbitro e il suo assistente poi c'è il confronto molto rapido con la sala VAR. Gol annullato al Calcio Napoli, la CAN a Open Var: “Errore dell’arbitro. Hojlund ruba il tempo a Hien”Gli episodi arbitrali della sfida tra Atalanta e Calcio Napoli trovano una lettura ufficiale nel corso di Open Var, il format dedicato all'analisi...