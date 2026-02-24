Open VAR inchioda Chiffi sul gol annullato a Gutierrez | Errore di campo annullato troppo in fretta

Il VAR ha confermato che Chiffi ha sbagliato a fermare il gioco sul gol di Gutierrez, perché l'arbitro ha interpretato male un episodio di campo. La comunicazione tra arbitro e assistente, poi rivista in sala VAR, mostra come la decisione sia stata presa in modo frettoloso. I contenuti audio diffusi in tv rivelano un confronto rapido e teso tra i due ufficiali. La scena sottolinea la pressione a cui sono sottoposti i direttori di gara durante le partite.