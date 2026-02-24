Gol annullato al Calcio Napoli la CAN a Open Var | Errore dell’arbitro Hojlund ruba il tempo a Hien

Dino Tommasi ha spiegato che un gol del Calcio Napoli è stato annullato a causa di un errore dell’arbitro, che non ha rilevato un’azione di Hojlund che ha rubato il tempo a Hien. La decisione si basa sull’analisi di Open Var, il programma di DAZN che monitora gli episodi più discussi della Serie A. L’episodio ha suscitato molte polemiche tra i tifosi del Napoli, che si sono confrontati sui social.

Gli episodi arbitrali della sfida tra Atalanta e Calcio Napoli trovano una lettura ufficiale nel corso di Open Var, il format dedicato all'analisi delle decisioni arbitrali prodotto da DAZN, FIGC e AIA con la collaborazione della Lega Serie A, trasmesso ogni martedì pomeriggio in esclusiva su DAZN. A parlare è Dino Tommasi, componente della CAN, che affronta uno per uno i due casi che avevano acceso le polemiche nel post-partita. Sul gol annullato a Gutierrez — che avrebbe potuto valere il 2-0 per il Napoli a inizio ripresa — Tommasi è diretto: "Hojlund gli ruba il tempo a Hien, è poca roba per considerarlo falloso. 🔗 Leggi su 2anews.it

Leggi anche: Open Var: l’AIA ammette l’errore sul gol annullato al Napoli

Open Var, Tommasi spiega: «Troilo non fa nessun fallo, e nemmeno Valenti! Il gol annullato al Napoli un errore di…»Dino Tommasi ha spiegato che nessuno dei giocatori, Troilo e Valenti, ha commesso fallo durante le azioni contestate.

