I torinesi Sara e Daniele vincono ad Affari Tuoi | evitata la coperta anti-lite di Herbert Ballerina

I concorrenti torinesi Sara e Daniele hanno vinto la puntata di ieri di Affari Tuoi trasmessa su Raiuno. Durante la partita, sono riusciti a evitare la coperta anti-lite messa in atto da Herbert Ballerina e a non cadere nel tranello all'ultimo pacco. La trasmissione si è svolta in modo emozionante e ha visto i concorrenti portare a casa il premio finale.

Sara e Daniele ce l'hanno fatta e potranno raccontare di essere riusciti a beffare il Dottore Pasquale Romano non cadendo nel tranello all'ultimo pacco in una emozionante partita ad Affari Tuoi che è andata in onda ieri, martedì 14 aprile, su Raiuno. Sara, 29 anni, impiegata commerciale, di.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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Ad Affari Tuoi il “dottore” prova a ribaltare la partita con un cambio rischioso, ma Sara resta lucida e non cede alla tentazione proprio sul finale. Una scelta che cambia tutto all’ultimo istante, quando in palio ci sono 50mila euro. - facebook.com facebook