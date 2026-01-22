Perché Herbert Ballerina è assente ad Affari tuoi | Motivi personali ma tornerà cosa ne sarà di Martina Miliddi

Herbert Ballerina non è presente attualmente nel programma Affari tuoi a causa di motivi personali. La sua assenza è temporanea e si aspetta il suo ritorno nelle prossime settimane. Per quanto riguarda Martina Miliddi, non sono emersi ancora dettagli sul suo eventuale coinvolgimento o cambiamenti nel cast. Restano quindi invariate le informazioni ufficiali riguardo alla programmazione e alla partecipazione dei concorrenti.

Il motivo per cui Herbert Ballerina è assente nel programma di Rai1 Affari tuoi è riconducibile a questioni personali. Secondo quanto risulta a Fanpage.it non sarebbe nulla di grave o preoccupante. Il comico tornerà presto ad affiancare Stefano De Martino. Nella puntata di Affari Tuoi del 19 gennaio, Herbert Ballerina è stato assente e sostituito da un cartonato con la sua voce registrata. Martina Miliddi, ex ballerina di Amici, torna in televisione come ospite ad Affari Tuoi.

