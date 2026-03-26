Sabato 28 marzo alle 18.00, presso la Domus Arts di Napoli, si terrà la replica del concerto

Dopo il recente successo a Catania, sabato 28 marzo (ore 18.00) alla Domus Arts, la replica del concertoracconto "Frau Mama" con Francesco Nicolosi, Ludovica Rana e Stefano Valanzuolo: musiche di Schumann, Brahms e Clara Schumann. Insieme, e per la prima volta a Napoli, proporranno uno spettacolo dal titolo “Frau Mama – Tema d’amore con variazioni”, il racconto in musica e parole che intreccia le vite di Johannes Brahms, Clara Schumann e Robert Schumann. Tre nomi indissolubilmente legati da una profonda amicizia che, alla morte di Robert nel 1856 per la ben nota malattia mentale che annientò uno dei massimi geni del Romanticismo, dopo un tentativo di suicidio nelle fredde acque del Reno, durò per tutta la vita degli altri due musicisti. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - “FRAU MAMA” per la prima volta a Napoli, a cura della Fondazione “Il canto di Virgilio”

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