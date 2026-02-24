' Il canto a servizio della Parola di Dio' in programma una lezione a forma di concerto

Giovedì 26, alle 20.30, presso la chiesa di Santo Stefano a Ferrara, nell’ambito della scuola di teologia diocesana, si terrà una lezione in forma di concerto, dal titolo Gregoriano: ‘Il canto al servizio della Parola di Dio’, in collaborazione col Conservatorio ‘Frescobaldi’ di Ferrara. A dare vita al concerto sarà la Schola gregoriana ‘Ecce’, diretta dal Monsignor Luca Buzzavi. L'evento si terrà con la collaborazione di Aerco, Associazione Emilia-Romagna dei Cori. Il concerto del 26 è l’inizio di un breve ciclo (il secondo e il terzo si concentreranno sulla musica di J.S. Bach) finalizzato a esplorare il rapporto tra la teologia e la musica. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Nuovi ministranti alla Domenica della Parola: una festa di servizio al RosarioIn una giornata di fine gennaio, la chiesa del Rosario ha accolto i nuovi ministranti durante la Domenica della Parola.

Ritmo, canto e parole. Il rapper Prhome ’suona’ una lezioneNel 2026, l’Accademia di Musical e Alto Perfezionamento Musicale 7VJC propone un calendario di eventi e percorsi formativi dedicati a chi desidera approfondire il mondo del musical, del canto e del rap.

