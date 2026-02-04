I cittadini europei chiedono più sicurezza, unità e risorse. Secondo l’ultimo rapporto dell’Eurobarometro, l’instabilità geopolitica e l’insicurezza economica aumentano le preoccupazioni tra la gente. Molti vogliono un’Unione più compatta e capace di affrontare le sfide dei tempi moderni. La percezione del futuro si fa sempre più incerta, spingendo le persone a chiedere cambiamenti concreti.

Roma, 4 febbraio 2026 – L’instabilità geopolitica, l’insicurezza economica e le trasformazioni digitali stanno incidendo in modo profondo sulla percezione che i cittadini europei hanno del futuro, ma anche sulla necessità di una Unione europea più unita e forte. È il quadro che emerge dall’ultimo sondaggio Eurobarometro pubblicato il 4 febbraio e che fotografa un’Europa attraversata da timori crescenti, ma al tempo stesso da aspettative molto elevate nei confronti dell’Unione e delle sue istituzioni. Secondo l’89% degli intervistati, gli Stati membri dovrebbero essere più uniti nel contrasto a queste minacce globali, mentre l’86% auspica un ruolo dell’UE più decisivo e il 73% ritiene che servano più risorse europee per affrontare le minacce a livello internazionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Eurobarometro: i cittadini Ue chiedono più sicurezza, unità e risorse

