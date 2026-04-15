I Segreti di Pietra Viaggio nel simbolismo del Duomo di Modena

Sabato 18 aprile alle 15.20 si terrà un evento dedicato ai simboli e ai segreti del Duomo di Modena, con visita alla Sacrestia. L'iniziativa, patrocinata dal Comune, prevede un percorso guidato condotto da Elisabeth Mantovani, storica dell'arte specializzata nel monumento. La visita offrirà un approfondimento sui dettagli e sui significati nascosti della cattedrale, un edificio riconosciuto come patrimonio UNESCO e simbolo della città.

Sabato 18 Aprile - ore 15.20con il patrocinio del Comune di ModenaSimboli e segreti del Duomo di Modenacon visita alla Sacrestia Un affascinante viaggio attraverso il tempo nei simboli e nei misteri di una cattedrale unica al mondo con Elisabeth Mantovani, storico dell'arte ed esperta di.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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