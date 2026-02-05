Satelliti spionaggio e comunicazioni | la guerra ibrida passa anche dallo spazio

La guerra ibrida si sposta nello spazio e colpisce anche i pacchi che viaggiano sopra di noi. A luglio 2024, alcuni pacchi spediti con DHL in Inghilterra e Germania sono esplosi nei centri logistici. Non si tratta di incidenti casuali: sembra che ci siano legami con le tensioni tra nazioni, spionaggio e comunicazioni segrete. La scena internazionale si fa sempre più complessa, con tecnologie che diventano armi e spazi di confronto.

Era luglio 2024 quando alcuni pacchi spediti per via aerea tramite il corriere DHL presero fuoco nei centri logistici di Inghilterra e Germania. Qualche mese prima, due cavi sottomarini per le telecomunicazioni che attraversano il Mar Baltico erano stati tagliati da alcune imbarcazioni. Nelle.🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

Guerra ibrida nello spazio, così la Russia ha spiato due satelliti europei. «Possono paralizzare intere nazioni»

La Russia avrebbe spiato due satelliti europei, intercettando le loro comunicazioni per anni.

Satelliti spia e hacker anti-Olimpiadi, la guerra ibrida di Putin all'Ue. Un mistero la nave russa Sparta IV vicina alla Sardegna

Si torna a parlare di tensioni tra Russia e Ue, questa volta con un fronte che va oltre le parole.

Financial Times: Due veicoli spaziali russi hanno spiato le comunicazioni di una dozzina di satelliti Ue; Le comunicazioni europee intercettate dalla Russia: l'allarme dell'intelligence sui satelliti; La Russia intercetta le comunicazioni dei satelliti europei: individuati due veicoli spia del Cremlino. In Italia massima allerta; La Russia ha intercettato le comunicazioni dei satelliti europei.

Satelliti, spionaggio e comunicazioni: la guerra ibrida passa (anche) dallo spazio. Il nuovo fronte del conflitto asimmetrico si sposta a 36mila chilometri d'altezza. È stata sottovalutata la minaccia russa nello spazio e non sono stati aggiornati i sistemi europei.

Movimenti anomali in orbita: si teme lo spionaggio russo. «Rubano dati da satelliti europei. Potrebbero anche deviarli e distruggerli». Lo spionaggio si sposta nello spazio: i satelliti russi starebbero prendendo in mira da anni i satelliti occidentali per estrapolare informazioni sensibili.

