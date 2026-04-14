Multe stradali a Piacenza | il balzo dei proventi supera i 5 milioni

Nel corso del 2025, i proventi derivanti dalle multe stradali a Piacenza hanno superato i 5 milioni di euro. Questa cifra si riferisce ai guadagni ottenuti attraverso le sanzioni applicate ai veicoli che hanno infranto le norme del Codice della Strada ai caselli e ai varchi della provincia. I dati sono stati ufficializzati dalle autorità locali, che monitorano regolarmente le entrate derivanti dal settore delle infrazioni stradali.

I caselli e i varchi della provincia piacentina hanno generato un gettito fiscale di oltre 5 milioni di euro nel corso del 2025, derivante dalle sanzioni per le violazioni del Codice della Strada. Il dato, che fotografa l’impatto delle infrazioni sulla gestione urbana, inserisce Piacenza in una classifica regionale dove i grandi centri emiliani hanno incassato complessivamente più di 100 milioni di euro, segnando un incremento del 9% rispetto all’anno precedente e un balzo del 17% se confrontato con i bilanci del 2022. L’impatto economico tra grandi città e piccoli comuni. Analizzando la distribuzione dei proventi su scala regionale, emerge un divario netto tra le metropoli e le realtà minori.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Multe stradali a Piacenza: il balzo dei proventi supera i 5 milioni Multe stradali record: balzo del 23%, Firenze guida gli incassiI bilanci delle amministrazioni locali italiane hanno registrato un incremento straordinario nel 2025, con le sanzioni legate alle violazioni del... Incassi da multe nel 2025. Otto milioni di euro in provincia. Proventi ridotti per il capoluogoPoco meno di otto milioni di euro incassati, nel corso del 2025, dai comuni della nostra provincia per quanto riguarda le multe stradali. TVi Molise. . , Multe stradali, Pettoranello e Rionero tra i 5 piccoli comuni con i maggiori incassi in Italia. - facebook.com facebook Nel 2025, il Comune di Milano ha incassato 178,6 milioni di euro dalle multe stradali, mantenendo il primato in Italia per introiti derivanti dalle sanzioni agli automobilisti #Milano #Multe x.com