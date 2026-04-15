I pronostici di mercoledì 14 aprile | non solo Champions League

Da ilveggente.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 14 aprile si svolgono le sfide di ritorno dei quarti di finale di Champions League. Oltre a questa competizione, sono in programma anche altre partite di calcio di diversi campionati nazionali e coppe. Le partite di questa giornata coinvolgono squadre provenienti da vari paesi e si svolgono in diversi stadi. Gli appassionati seguono con attenzione gli esiti di questi incontri, che potrebbero determinare le squadre qualificate alle semifinali.

I pronostici di mercoledì 14 aprile, si chiude il ritorno dei quarti di finale di Champions League, in campo anche Saudi Pro League e League One Il ritorno dei quarti di finale di Champions League si chiude stasera con le ultime due partite, la più attesa delle quali è senza dubbio la sfida tra Bayern Monaco e Real Madrid. Già la partita d’andata non ha deluso le aspettative con più di venti tiri totali e gli expected goals superiori a due per entrambe le squadre. Il Bayern Monaco ha vinto tutte le gare interne di questa Champions League con una media di 3,2 gol a partita e non stupisce il fatto che per i bookmaker parta nettamente favorito. Il Real, privo di Courtois e Tchouaméni, si affida al duo Mbappé-Vinicius, ma i numeri sono impietosi: i bavaresi hanno superato il turno 29 volte su 30 dopo aver vinto l’andata fuori casa.🔗 Leggi su Ilveggente.it

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