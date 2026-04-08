Mercoledì 8 aprile si conclude l’andata dei quarti di finale di Champions League, con alcune partite che attirano l’attenzione degli appassionati. Oltre alla competizione internazionale, si disputano anche altri incontri di calcio di rilievo. La giornata prevede diverse sfide tra squadre di vari campionati, con pronostici che tengono conto delle formazioni e delle statistiche recenti. La serata si presenta ricca di eventi sportivi da seguire.

I pronostici di mercoledì 8 aprile, si chiude l’andata dei quarti di finale di Champions League, in campo anche l’Europa League L’andata dei quarti di finale di Champions League si chiude con le ultime due partite in programma: il derby spagnolo Barcellona-Atletico Madrid e la sfida tra PSG e Liverpool. Flick e Simeone si sono appena sfidati nella Liga spagnola, dove però l’Atletico Madrid ha lasciato a riposo gran parte dei titolari proprio in vista di questa sfida. (Ansa Foto) – IlVeggente.it Il Barcellona è superiore e può contare su Yamal in stato di grazia, ma l’Atletico l’ha già eliminato dalla Coppa del Re (pur perdendo 3-0 qui al Camp Nou) e non può quindi essere sottovalutato. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - I pronostici di mercoledì 8 aprile: non solo Champions League

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Pronostici Champions League

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Sembra ieri quando lo abbiamo visto per la prima volta con lo Schalke 04 in Champions League. Un portiere moderno. Giocava fuori dai pali. Spesso fuori dall’area. Anticipava le giocate, ma soprattutto il pensiero degli attaccanti. E poi lanci millimetrici, con i p - facebook.com facebook

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