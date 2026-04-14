I pronostici di martedì 14 aprile | non solo Champions League

Martedì 14 aprile si disputano le partite di ritorno dei quarti di finale di Champions League, con due incontri principali tra Atletico Madrid e Barcellona e tra Liverpool e PSG. Oltre a questi incontri, si giocano anche partite in altri campionati nazionali. Le sfide di questa serata rappresentano il secondo atto di un torneo molto seguito dagli appassionati di calcio.

I pronostici di martedì 14 aprile, al via il ritorno dei quarti di finale di Champions League, si gioca anche in altri campionati Iniziano stasera le partite di ritorno dei quarti di finale di Champions League con due bellissime sfide: Atletico Madrid-Barcellona e Liverpool-PSG. La squadra allenata da Simeone dovrà amministrare il vantaggio di due gol della partita di andata al Camp Nou, in cui i blaugrana hanno dovuto giocare tutto il secondo tempo in dieci contro undici per l’espulsione di Cubarsi. Tensione alle stelle e gol in arrivo. (Ansa Foto) – IlVeggente.it Nell’altra partita il Liverpool invece dovrà provare a rimontare la sconfitta per due a zero dell’andata a Parigi potendo però contare sul supporto di Anfield: anche qui i gol non dovrebbero mancare.🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - I pronostici di martedì 14 aprile: non solo Champions League I pronostici di martedì 7 aprile: non solo Champions LeagueI pronostici di martedì 7 aprile, al via l’andata dei quarti di finale di Champions League, si gioca anche in altri campionati Inizia stasera... I pronostici di martedì 24 marzo: Champions League femminile, National League e non soloI pronostici di martedì 24 marzo, ci sono i quarti di finale della Champions League Femminile, la National League inglese e non solo Come avviene... Champions League Quarter-Final Predictions | All 4 Games (Second Leg Matches ) Un inizio di stagione dominante. Primo in campionato. Primissimo in Champions League. Grazie anche ad un mercato in cui sono stati spesi quasi 200 milioni di euro. Poi, però, è iniziato il lento declino. Perché sì, la squadra è ancora imbattuta in campionato. - facebook.com facebook #ChampionsLeague, il programma delle gare di oggi x.com