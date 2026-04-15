Venerdì alle 18:30, i giovani calciatori del San Severo Calcio 1922 scenderanno in campo in Serie A, accompagnati dai giocatori dei club di Sassuolo e Como. L’evento si svolgerà in una cornice di festa e coinvolgimento, con i piccoli atleti che parteciperanno a una partita dedicata a loro. La giornata rappresenta un’occasione speciale per il settore giovanile locale, che si prepara a vivere un momento di grande entusiasmo.

I piccoli del "San Severo Calcio 1922" in campo in Serie A mano nella mano con i campioni di Sassuolo e Como, venerdì alle ore 18:30 San Severo si prepara a vivere un momento di grande emozione e orgoglio. Venerdì alle ore 18:30, in occasione della gara tra Sassuolo e Como, i bambini del San Severo Calcio 1922 saranno protagonisti di un’esperienza indimenticabile: accompagneranno in campo i calciatori di Serie A, vivendo da vicino l’atmosfera del grande calcio. Un sogno che diventa realtà per i giovani atleti della scuola calcio, che potranno calcare un palcoscenico prestigioso e condividere un momento unico accanto ai professionisti, portando con orgoglio i colori della propria città.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - I piccoli del San Severo Calcio 1922 in campo in Serie A mano nella mano con i campioni di Sassuolo e Como, venerdì alle ore 18:30

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