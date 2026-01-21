Ambra Angiolini di nuovo fidanzata? Lo scatto mano nella mano con Pico Cibelli fa discutere

Ambra Angiolini è stata fotografata mano nella mano con Pico Cibelli durante un evento a Milano, suscitando discussioni sui possibili sviluppi della sua vita sentimentale. Dopo le recenti dichiarazioni a Domenica In, l'attrice sembra aver rafforzato il suo legame con Cibelli, lasciando spazio a interpretazioni e curiosità tra il pubblico e i media.

Sorridente, serena, mano nella mano con un uomo. È così che Ambra Angiolini si è presentata all’evento milanese per la presentazione delle divise della squadra olimpica italiana in vista di Milano Cortina 2026. Una comparsa pubblica che non è passata inosservata e che ha subito riacceso l’attenzione sulla vita sentimentale dell’attrice, dopo le parole pronunciate solo poche settimane fa in televisione. A svelare l’identità dell'uomo al suo fianco è stato Dagospia, che ha pubblicato le immagini della serata: si tratta di Pico Cibelli, manager di primo piano dell’industria musicale italiana e presidente di Warner Music Italia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Nome e Cognome: Pico Cibelli Data di nascita: 1977 Luogo di nascita : Milano Età : 49 anni Professione: presidente e CEO di Warner Music Italy Fidanzata: Pico ha iniziato una relazione con Ambra

«Sono di nuovo fidanzata e innamorata ma ho un problema, lui non lo sa. Ho smesso di dire le bugie». Queste le parole di Ambra Angiolini, che a Domenica In aveva lasciato intendere qualcosa di nuovo nella sua vita privata. Ora sembra esserci una conferm facebook