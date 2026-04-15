I piagnoni olivari e l’orgoglio amaranto | sul campo si vince fuori si rosica

Due squadre si sono affrontate sul campo con risultati definitivi, mentre sui social e nelle discussioni online si sono scatenate polemiche e recriminazioni. Da una parte, alcuni tifosi e rappresentanti hanno contestato le decisioni arbitrali e le tempistiche riguardanti una squadra locale, dall’altra si sono scatenate accuse di favoritismi e ingiustizie. Le tensioni tra le parti si sono protratte anche oltre il campo, alimentando discussioni e proteste pubbliche.

Eccoli lì, puntuali come la pioggia d’autunno: i soliti piagnoni olivari. Prima a correre in federazione per i tempi lunghi del Ravenna FC, poi a gridare agli “aiutini” per l’S.S. Arezzo. Una litania continua, buona solo a coprire quello che succede davvero: sul campo, dove gli amaranto parlano con i fatti. Si attaccano a tutto: una mano vista o non vista, un fischio mancato, un contatto in area. Poli che “non vede”, D’Uffizi che diventa un caso nazionale. ma la verità è che quando la palla rotola, l’Arezzo c’è. Eccome se c’è. E non basta. Al momento della messa in liquidazione volontaria della Ternana Calcio, ecco partire le minacce, con Passeri in prima linea pronto a evocare tribunali e carte bollate.🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - I piagnoni olivari e l’orgoglio amaranto: sul campo si vince, fuori si rosica Notizie correlate Orgoglio Amaranto aderisce al manifesto di Supporters in CampoIl testo tenta, in maniera organica, di stabilire principi etici e valoriali in cui i tifosi si riconoscono e di cui si vogliono fare portavoce... Crespo a La Gazzetta: «Con Lautaro in campo si vince, senza di lui si rischia»di Stefano CoriCrespo ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport nella quale ha toccato diversi argomenti inerenti al mondo Inter Hernan...