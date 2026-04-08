In un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Crespo ha parlato della presenza di Lautaro Martinez in squadra e del suo impatto sulle partite. Ha affermato che quando l’attaccante è in campo, la squadra ha maggiori possibilità di vincere, mentre senza di lui si rischiano risultati diversi. La conversazione ha toccato vari aspetti legati all’Inter e alle dinamiche interne alla squadra.

di Stefano Cori Crespo ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport nella quale ha toccato diversi argomenti inerenti al mondo Inter. Hernan Crespo non ha dubbi: la cavalcata dell’Inter verso lo scudetto ha un volto ben preciso, ed è quello di Lautaro Martinez. Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, l’ex attaccante nerazzurro esalta la leadership del connazionale. COSA COLPISCE DI LAUTARO «Tutto. Lo seguo da quando era un ragazzo, i primi passi in Europa, nell’Inter che è un ambiente che conosco benissimo, quindi le sirene di altri grandi club che lo corteggiavano, ma lui non si è mai voluto distaccare dal suo amore. Questa prova di fedeltà ne ha fatto un simbolo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Crespo a La Gazzetta: «Con Lautaro in campo si vince, senza di lui si rischia»

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