Dopo l’addio di Alberto Matano, la Rai ha deciso di affidare la conduzione di “Estate in Diretta” a Flavio Montrucchio, che dovrebbe affiancare Emma D’Aquino. La scelta del nuovo conduttore è stata comunicata ufficialmente dall’emittente, che ha indicato Montrucchio come principale candidato per il ruolo. La presentazione del nuovo team è prevista nei prossimi giorni, in vista della ripresa della trasmissione estiva.

Flavio Montrucchio è il candidato in pole per sostituire Alberto Matano alla conduzione di Estate in Diretta, affiancando Emma D’Aquino. Un passo decisivo verso una nuova era per il programma estivo di Rai1. Un’importante novità arriva dal mondo della Rai: Flavio Montrucchio sembra essere la scelta definitiva per affiancare Emma D’Aquino alla conduzione della nuova edizione di Estate in Diretta, il programma che sostituirà La Vita in Diretta di Alberto Matano. Questa decisione segna un vero e proprio passaggio del testimone, con Montrucchio pronto a portare la sua empatia e versatilità a un programma che punta a un mix equilibrato di informazione e intrattenimento. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Fuori Alberto Matano, la Rai ha scelto il sostituto: Flavio Montrucchio pronto per “Estate in Diretta”

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