Il referendum sulla giustizia e il vero piano del governo Meloni | la nuova puntata di Scanner Live

Il referendum sulla giustizia si terrà il 22 e 23 marzo, con il voto che deciderà la sorte della riforma proposta. Scanner Live analizza l’attuale confronto tra le posizioni del Sì e del No e fornisce un aggiornamento sui contenuti e gli obiettivi del governo Meloni riguardo alla modifica del sistema giudiziario. La trasmissione si concentra sui temi discussi e sui punti chiave emersi finora.

Il Referendum sulla giustizia si avvicina. A pochi giorni dal voto del 22 e 23 marzo, Scanner Live fa il punto sullo scontro tra Sì e No finora, e su cosa il governo Meloni cerca di fare davvero con questa riforma. Con il magistrato Marco Patarnello, la giornalista Roberta Covelli, il saggista Tomaso Montanari e il costituzionalista Gaetano Azzariti, protagonisti della puntata in onda questa sera alle 21. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Referendum Giustizia del Governo Meloni, al voto il 22 e 23 marzo: le precedenti consultazioni sulla materiaIl referendum sulla Giustizia del Governo Meloni del 22 e 23 marzo è il quinto referendum costituzionale nella storia della Repubblica italiana: dal... Il referendum sulla giustizia non sarà un test sul governo Meloni, conviene a tuttiPer ora non c’è, nella testa degli italiani, il referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati. Il Referendum sulla giustizia, spiegato semplicemente Aggiornamenti e notizie su Scanner Live Referendum Giustizia 2026, le ultime news in diretta prima del voto: oggi il No chiude la campagna a Roma, in piazza anche Schlein e ConteLe ultime notizie in diretta sul Referendum sulla Giustizia 2026: gli aggiornamenti verso il voto del 22 e 23 marzo ... fanpage.it Referendum sulla Giustizia, come funziona il voto del 22 e 23 marzoNon è previsto quorum, prevale maggioranza anche senza 50% più uno Roma, 18 mar. (askanews) - Il 22 e 23 marzo 2026 si vota per il Referendum confermativo sulla Giustizia. Seggi aperti domenica 22 mar ... msn.com