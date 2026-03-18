I molti problemi della più grande portaerei statunitense

La USS Gerald R. Ford, la più grande portaerei statunitense, sta affrontando una serie di problemi tecnici e operativi. Dopo aver trascorso dieci mesi in missione, inizialmente in Venezuela e ora nel Medio Oriente, la nave ha riscontrato difficoltà legate a sistemi di propulsione, elettronica e altre apparecchiature principali. Questi problemi hanno portato a rallentamenti e modifiche nel piano di operazioni.

La USS Gerald R. Ford è in missione da 10 mesi, prima in Venezuela e ora in Medio Oriente: l'equipaggio non ne può più, tra incendi e bagni intasati Il 12 marzo c’è stato un incendio a bordo della USS Gerald R. Ford, la portaerei più grande a disposizione dell’esercito statunitense, che ora si trova nel golfo Persico a causa della guerra in Medio Oriente. L’incendio è stato dovuto ad attività sulla nave, e non a un scontro militare, ma è stato talmente esteso che ci sono volute 30 ore per spegnerlo. Ora la nave dovrebbe andare a Creta per dei lavori di manutenzione. La Gerald R. Ford è in missione da 10 mesi e a breve il suo... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Buongiorno! Sono un docente di sostegno della scuola primaria a tempo pieno 24h con contratto fino al 30/06 e ho iniziato a fare l’abilitazione. Sto riscontrando molti problemi organizzativi pensando addirittura di chiedere aspettativa. Qualcuno nella mia stes - facebook.com facebook

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