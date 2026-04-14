Trump VS Wall Street Journal | un tribunale federale statunitense frena il presidente

Un tribunale federale negli Stati Uniti ha respinto una denuncia presentata da Donald Trump contro il Wall Street Journal. La causa, avviata a luglio del 2025, riguarda una disputa legale tra l'ex presidente e il quotidiano. La decisione del tribunale blocca l'azione legale, confermando il rigetto della richiesta di Trump. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni tra l’ex presidente e alcuni media.

Un tribunale federale degli Stati Uniti ha dato torto a Donald Trump in merito alla denuncia da lui presentata a luglio del 2025 contro il Wall Street Journal. Al centro del contenzioso, un articolo che mostrava un biglietto di auguri piuttosto volgare che il presidente ha inviato a Jeffrey Epstein nel 2003, in occasione del suo cinquantesimo compleanno. Al suo interno, è ben visibile uno schizzo fatto a mano che ritrae una donna nuda; la firma dello stesso tycoon compone i suoi peli pubici. Nella dedica, il consulente finanziario viene definito come un amico, e si fa riferimento a un segreto condiviso tra i due. Il testo del biglietto, scritto a macchina, include una sorta di dialogo in terza persona tra Trump ed Epstein: “Voce fuori campo: Deve esserci qualcosa di più nella vita che avere tutto.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Trump VS Wall Street Journal: un tribunale federale statunitense frena il presidente Trump contro Wall Street Journal, giudice respinge la causa da 10 miliardi di dollari del presidente UsaHome > Esteri > Trump contro Wall Street Journal, giudice respinge la causa da 10 miliardi di dollari del presidente Usa Il giudice distrettuale... Meloni, la “missione” per il Wall Street Journal: “Convincere Trump e l’Europa a essere amici”(Adnkronos) – Gli Stati Uniti sotto la presidenza di Donald Trump hanno perso la fiducia in tutta Europa, ma il presidente del Consiglio italiano...