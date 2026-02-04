Tram fermo da un anno Atm risponde a Gioveni | I lavori procedono senza alcun ritardo

Da un anno il tram resta fermo, ma Atm rassicura: i lavori di riqualificazione proseguono senza intoppi e sono in linea con i tempi previsti. L’azienda spiega che tutto sta andando come programmato, senza ritardi, e che presto la tranvia potrà tornare operativa.

"I lavori di riqualificazione della tranvia procedono secondo cronoprogramma e senza alcun intoppo o ritardo". La presidente di ATM Carla Grillo replica così al consigliere comunale Libero Gioveni, che in mattinata ha sollevato la questione attraverso l'invio di una nota ufficiale.

