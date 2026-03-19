Tram pronto il parcheggio Michelino in tempo per il Cosmoprof Come procedono i lavori a Bologna
A Bologna, i lavori al parcheggio Michelino sono stati completati in tempo per l’apertura del Cosmoprof, offrendo nuovi spazi ai visitatori. Nel frattempo, proseguono i lavori di riqualificazione di diverse zone della città, che dopo gli interventi sulla tranvia vengono riconsegnate alla fruizione pubblica. La città si prepara così ad accogliere un flusso crescente di visitatori durante l’evento.
Bologna, 19 marzo 2026 – Si moltiplicano le zone che, dopo i lavori della tranvia, vengono riconsegnate alla città interamente riqualificate. Se sulla Rossa manca sempre meno alla riapertura di via San Felice, lungo la Verde si è concluso ieri notte il maxi intervento intorno al nuovo ponte della ferrovia di via di Corticella, mentre continuano i lavori nel sottopasso. Ecco tutte le novità in dettaglio. Il parcheggio Michelino in Fiera Portate a termine le asfaltature lungo tutto viale Aldo Moro, il quartiere fieristico si completa in tempo per l’avvio del Cosmoprof con l’apertura del parcheggio Michelino. L’area di sosta, completamente... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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