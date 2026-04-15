I Green Day hanno annunciato il lancio di un nuovo canale su SiriusXM chiamato “Idiot Nation”. All’interno del canale si potranno ascoltare demo, brani dal vivo e classici del punk. Il canale sarà disponibile a partire da una data ancora da comunicare. La scelta di creare questa piattaforma nasce dall’intenzione di offrire ai fan un approfondimento sulla musica della band.

I Green Day hanno annunciato il lancio del canale Green Day’s Idiot Nation su SiriusXM, previsto per il 20 aprile; come l’emittente stessa ha spiegato, i membri della band californiana, il cantantechitarrista Billie Joe Armstrong, il bassista Mike Dirnt e il batterista Tré Cool, hanno preso questa decisione “alimentati dalla loro ossessione di lunga data” per il punk rock. L’iniziativa sarà disponibile per gli abbonati sul canale 314 e in qualsiasi momento sull’app SiriusXM; presenterà un mix personalizzato di brani scelti con cura dalla band, che includeranno classici del genere, da sempre fonte di ispirazione, e canzoni di musicisti contemporanei da loro apprezzati.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - I Green Day lanciano il canale “Idiot Nation” su SiriusXM: al suo interno demo, brani live e classici del punk

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