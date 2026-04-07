Bomba su Amadeus dice addio al Nove e trasloca a Mediaset | il suo futuro è su Canale 5!

Un noto conduttore televisivo ha annunciato il suo addio alla rete storica con cui ha collaborato negli ultimi anni, trasferendosi su una nuova emittente. Dopo aver condotto numerosi programmi di grande ascolto, il suo futuro professionale si sposta su Canale 5, dove inizierà una nuova avventura. La decisione rappresenta un cambio di rotta importante per la sua carriera e ha suscitato molte discussioni nel mondo dello spettacolo.

Dopo anni di successi e ascolti record, il percorso televisivo di Amadeus sembra trovarsi davanti a un bivio decisivo. Le scelte recenti, tra nuovi progetti e cambi di rete, non hanno dato i risultati sperati, e ora il conduttore potrebbe essere pronto a rimettersi in gioco con una svolta clamorosa. Tra indiscrezioni e segnali sempre più evidenti, il suo futuro torna al centro del dibattito. Amadeus è pronto a migrare a Mediaset: i prossimi progetti del conduttore. La presenza di Amadeus nel serale di Amici ha riacceso i riflettori su di lui, restituendogli una centralità che negli ultimi mesi sembrava essersi affievolita. Ma quella su Canale 5 potrebbe non essere soltanto un’apparizione isolata. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Bomba su Amadeus, dice addio al Nove e trasloca a Mediaset: il suo futuro è su Canale 5! Bastoni Barcellona, bomba dalla Spagna: il difensore ha preso una decisione per il suo futuro! Ecco cosa pensa sull’addio all’InterBastoni Barcellona, bomba dalla Spagna: il difensore ha preso una decisione per il suo futuro! Ecco cosa pensa sull’addio all’Inter Calciomercato... Leggi anche: I Cesaroni: Claudio Amendola raddoppia e riporta il mito su Canale 5 e Mediaset Infinity