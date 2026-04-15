I grandi sogni presentazione album Stefano D' Orazio ad Albano

I GRANDI SOGNI, il titolo dell’ultimo album di Stefano D’Orazio dei Vernice atteso in uscita il prossimo 24 aprile e presentato ufficialmente ad Albano Laziale nel cuore dei Castelli Romani. Conto alla rovescia per il disco dell’ex- frontman dei Vernice che, torna a far sognare il suo pubblico.🔗 Leggi su Romatoday.it

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