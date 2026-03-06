‘Sogni e avventure sulle Alpi’ presentazione del libro di Piero Ferraresi

Lunedì 9 alle 17 si terrà la presentazione del libro “Sogni e avventure sulle Alpi” di Piero Ferraresi nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea a Ferrara. I racconti, ambientati nella Val di Fiemme, sono stati raccolti dall’autore e saranno illustrati durante l’evento. La presentazione è aperta al pubblico e si svolgerà nel rispetto delle norme vigenti.

Sono ambientati nella Val Di Fiemme i racconti di Piero Ferraresi raccolti nel libro 'Sogni e avventure sulle Alpi', che lunedì 9 alle 17 sarà presentato nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea a Ferrara. Dialogherà con l'autore Mauro Presini e l'incontro, a cura del Consorzio Eventi Editoriali, potrà essere seguito anche in diretta video sul canale youtube 'Archibiblio web'. I sogni e le avventure del giovane protagonista Pierino, sono ambientati sulle Alpi, prevalentemente sulle Dolomiti, in particolare nella Val Di Fiemme e nel comune di Tesero (Trento).