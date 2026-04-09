Nella mattinata di alcuni giorni fa, studenti delle classi terza A della scuola primaria e seconda C della scuola secondaria di primo grado hanno partecipato a un evento dedicato alla piantagione di alberi. L’iniziativa, intitolata

"Un albero per il Futuro". È questo il titolo dell’iniziativa che si è tenuta nei giorni scorsi a Monterchi e alla quale hanno preso parte le classi terza A della primaria e seconda C della secondaria; studenti che hanno vissuto una mattinata speciale all’insegna della natura e del senso civico. Insieme all’amministrazione comunale di Monterchi, con in testa il sindaco Alfredo Romanelli, i ragazzi hanno partecipato attivamente alla riqualificazione del verde nell’area del teatro comunale. Non si è trattato solo di una lezione all’aperto, ma di un gesto concreto per il territorio. Sono stati piantati oltre 50 nuovi esemplari tra gelsi, mimose e pruni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gli studenti piantano nuovi alberi

Angera: 150 studenti piantano 100 alberi per salvare il climaOltre 150 studenti di Angera hanno piantato 100 alberi autoctoni tra aree naturali e giardini scolastici l’8 aprile e il 27 marzo, grazie a un bando...

A Mandello i ragazzi e i volontari ripuliscono il paese e piantano alberiGiovani e meno giovani contribuiscono a far rinascere il paese attraverso l'amore e la cura verso l'ambiente.

FESTA DELL'ALBERO 2025

Argomenti più discussi: Gli studenti piantano nuovi alberi; Prato pianta mille nuovi alberi per migliorare la qualità dell’aria e contro le isole di calore; Giornata Internazionale delle Foreste: alunni e Carabinieri Forestali piantano alberi per legalità e sostenibilità; Università, Regimenti: Nuovi stanziamenti su diritto allo studio decisi da tempo, non strumentalizzare gli studenti.

Treni, anche gli studenti pronti a protestare contro i nuovi orariAnche gli studenti oltrepadani in prima linea per mobilitarsi contro le modifiche agli orari dei treni sulla Stradella-Pavia-Milano, attive dal 15 dicembre con l’introduzione dell’orario invernale. laprovinciapavese.gelocal.it

Grazie agli studenti della 4A dell’IIS “Primo Levi” di Quartu Sant’Elena (CA) che hanno scelto di realizzare un booktrailer di “Chiedi a una pianta” nell’ambito del progetto di Malik ETS, BIP! Benessere-Inclusione-Partecipazione, finanziato dall’UE - Next Genera - facebook.com facebook