Glaucoma la settimana mondiale | l’Asl Avellino promuove screening gratuiti per proteggere la vista

In questa settimana mondiale dedicata al glaucoma, l’Asl di Avellino organizza screening gratuiti per sensibilizzare sull’importanza di controlli oculari regolari. La malattia, che non provoca sintomi evidenti, può danneggiare irreversibilmente il vista senza avvertire. Le iniziative si svolgono in diversi punti della città, offrendo l’opportunità di individuare precocemente eventuali problemi oculari.

Avellino, 11 marzo 2026 – C'è una malattia che non avvisa. Non fa male, non disturba, non manda segnali. Avanza in silenzio, e quando te ne accorgi, spesso è già tardi. Si chiama glaucoma, e qualcuno l'ha ribattezzata il "killer silenzioso". Non è un'iperbole: è una descrizione fedele.Il glaucoma. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Articoli correlati

Presentata la settimana mondiale del glaucoma, screening gratuiti anche a MessinaLa salute degli occhi passa, molto spesso, dalla prevenzione e da una diagnosi fatta al momento giusto: è stata presentata questa mattina, nella sede...

"Settimana mondiale del glaucoma": screening gratuito anche a BrindisiIniziativa di sensibilizzazione promossa e sostenuta dalla Fondazione Sezione Italiana dell'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità in...

Una selezione di notizie su Asl Avellino

Temi più discussi: Settimana mondiale del glaucoma: iniziative in Irpinia; Settimana mondiale del glaucoma: iniziative in Irpinia; Settimana del Glaucoma, le iniziative di Asl Toscana Sud est; AVELLINO –Settimana mondiale del glaucoma, all’Asl Avellino la conferenza di presentazione delle iniziative di prevenzione.

Settimana mondiale del glaucoma: ad Avellino iniziative per la prevenzioneSi terrà mercoledì 11 marzo alle ore 10, presso l’Aula Pastore dell’Asl Avellino in via degli Imbimbo 10/12, la conferenza stampa di presentazione delle iniziative dedicate alla Settimana mondiale del ... irpiniaoggi.it

Settimana Mondiale del Glaucoma, a Piacenza visite gratuite e banchetti informativi: le iniziativeA promuovere gli appuntamenti la sezione locale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti in collaborazione con il Comune di Piacenza e l’Asl ... ilpiacenza.it

Invalidità civile e disabilità. Protocollo d’intesa Inps, Asl e Amministrazione Penitenziaria #aslavellino #aslsalerno #protocollo #inps #amministrazionepenitenziariacampania #telenostra - facebook.com facebook